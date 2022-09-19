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Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...

Zonguldak açıklarında yaşanan balık bolluğu, Karadeniz'de avlanan birçok balıkçı teknesini kente çekti. Denizdeki palamut bolluğunda deniz suyu sıcaklığının da etkisi olduğu düşünülüyor.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 06:15
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Karadeniz'de bu sene palamut bolluğu yaşanıyor, balıkçılar kasalarca palamutla karaya geri dönüyor

Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
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Karadeniz'de denize açılan balıkçı tekneleri, balık bolluğunu Zonguldak açıklarında buldu.

Marmara Bölgesi'nden ve Trabzon, Samsun, Giresun ile Ordu gibi Karadeniz'in farklı illerinden denize açılan balıkçı tekneleri, Zonguldak açıklarında balık bolluğuyla karşılaştı.

Karadeniz'den tonlarca balık yakalayan tekneler, Zonguldak'taki Kozlu Limanı'na gelerek kasaları karaya çıkardı.

Hava Forum Twitter hesabının da paylaştığı bir videoda görüldüğü üzere Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanıyor. Denizdeki palamut bolluğunda deniz suyunun sıcaklığının da etkili olduğu sanılıyor.

TONLARCA PALAMUT

Limanda, dün geceden bu yana farklı gemilerden kasalar halinde yaklaşık 50 ton palamut indirildiği öğrenildi.

20 İLA 40 LİRA

Kamyonlara yüklenip Türkiye'nin çeşitli kentlerine gönderilen balıkların fiyatları, boyutuna göre 20 ile 40 TL arasında değişiyor.

"DENİZDE BEREKET VAR"

Kozlu Balıkçı Barınağı'nda toptancılık yapan Çağrı Eliyazıcı, teknelerin genellikle palamut tuttuğunu belirterek, "Şu anda Zonguldak'ta 300-350'ye yakın gırgır teknesi var. Her birinde 2'şer 3'er bin kasa palamut var. Aşırı bir bolluk var. Böyle devam etmesini umuyorum. Burada deniz olan her ilden tekne var.“ dedi.

Ordu'dan balık tutmak için denize açılan Bülent Okay ise "Denizde bereket var bu sene görüyoruz. Herkes ekmek aldı. Ereğli, Zonguldak arasında bolluk var. Çoğu tekne bu arada avlanıyor" diye konuştu.

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