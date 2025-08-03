Karadeniz'de bulutlar denize dönüştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karadeniz'de bulutlar denize dönüştü

Doğu Karadeniz'de nadir olarak yüksek zirvelerde görülen "bulut denizi" seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor.

Doğu Karadeniz'de nadir olarak yüksek zirvelerde görülen "bulut denizi" seyrine doyum olmayan manzaralar sunuyor.

Son olarak Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Yılantaş Yaylası ile Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Boğaz Yaylası'nda farklı dönemlerde ortaya çıkan bulut denizi görenleri kendine hayran bırakıyor. Özellikle sabah erken saatlerde ve gün batımında oluşan bulut deniziyle yaylalar, ziyaretçileri için unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Güneş ışınlarının bulut deniziyle buluştuğu anlarda ortaya çıkan görüntüler ise kartpostallık manzaralar sunuyor.

'Bulut denizi" olarak adlandırılan Karadeniz'in yüksek rakımlı yaylalarında daha çok rastlanılan doğa olayını görenler hayranlıklarını gizleyemiyor.

Karadeniz'de bulutlar denize dönüştü

Karadeniz'de bulutlar denize dönüştü

Karadeniz'de bulutlar denize dönüştü

Karadeniz'de bulutlar denize dönüştü

Karadeniz'de bulutlar denize dönüştü

Karadeniz'de bulutlar denize dönüştü

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