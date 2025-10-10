Bartın'ın Amasra ilçesinde öğlen saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ile dev dalgalar oluştu.

Gün boyu kayalara çarpan dalgaların yüksekliği 4 metreye ulaşırken, gece yarısı ise şiddeti artan fırtına ile birlikte Karadeniz adeta coştu. Kayalara çarpan dalgaların boyu 8 metreye ulaştı.

Karadeniz'de dalgaların boyu 8 metreyi aştı - Resim : 1

Çarptığı irili ufaklı kayaları adeta yutan ve peş peşe gelen dalgalar, görsel şölene de sahne oldu. Dalgaları görüntülemek isteyen gazeteciler de zaman zaman zor anlar yaşadı.

Karadeniz'de dalgaların boyu 8 metreyi aştı - Resim : 2


Saatte hızı 75 kilometreye ulaşan rüzgar ve dev dalgaların Cuma günü saat 19.00'a kadar devam etmesi bekleniyor.