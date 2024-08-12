Karadeniz’de facia. 3 kişi kayıp

Kaynak: AA / İHA
Karadeniz’de facia. 3 kişi kayıp

Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan teknede 3 kişi kayboldu. Alabora olarak batan teknede bulunan 3 kişiyi ise balıkçı kurtardı.

Kastamonu’nun ide ilçesi açıklarında tekne battı. Tekne bulunan 3 kişi kaybolurken 3 kişi balıkçılar tarafından bulundu. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Gideros Koyu’nun 2 mil açığında duran ‘Maviş’ isimli tekne sonrasında yeninden açıldı. Su almaya başlayan tekne alabora oldu. Teknede bulunan Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, denizden gelen sesleri duyan bir balıkçı tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 3 kişi hastanede tedaviye alındı.

"NE KADAR YÜZDÜĞÜMÜ BİLMİYORUM"

Cide Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu olan Ahmet Kaan Karayılan, olay anını anlattı. Diğer 3 kişinin tekne ile birlikte denizde kaybolduğunu belirten Ahmet Kaan Karayılan, “Biz Gideros Koyu'nda biraz mola verdikten sonra tekrar denize açıldık. Tekne kaptanı Ö.K. biraz hızlı gitti. Bizim sahnemiz vardı, ona yetişecektik. Bu sırada tekne arkadan su aldı. Ö.K. suyu boşaltmaya çalışınca dümen hareket etti ve ön taraf da su aldı. Daha sonra biz suya girdik. Tekneye tutunduk. Ben yanımdakini tuttum, onu kurtarmaya çalıştım. Ayşe'yi de aldım. O da panik oldu. Boğazımı utuyordu, omuzumu tutmasını söyledim ve yaklaşık 2 saat boyunca yüzdük. Bizi kurtaran ağabey ile iki yıl önce tanışmıştık. Bizi o kurtardı. Balıkçılar sesimizi duymuş. Ne kadar yüzdüğümüzü hatırlamıyorum. Bu olay olduğunda daha güneş batmamıştı” dedi.

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