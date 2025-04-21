Karadeniz'de feci kaza! 25 araç birbirine girdi

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA
Karadeniz'de feci kaza! 25 araç birbirine girdi

Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu'nda aralarında otomobil, hafif ticari araç, öğrenci servisi, kamyonet ile minibüslerin bulunduğu 25 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Karadeniz Sahil Yolu'nun Değirmendere Mahallesi'ndeki güzergahta, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 12 kişi, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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