Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, bu gece ve yarın sabah Giresun kıyıları ile Trabzon’un batı kıyılarında, sabah saatlerinden itibaren Rize, Artvin kıyıları ve Trabzon’un doğu kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz’de rüzgarın, günün ilk saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun’da, sabah saatlerinden sonra Giresun ve Hopa kıyılarında batı ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına, doğusunda ise 9 kuvvetinde güçlü fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.Fırtınanın, sabah saatlerinden sonra Samsun ve Ordu’da, öğlen saatlerinden itibaren ise genel olarak etkisini yitirmesi bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.