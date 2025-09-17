Karadeniz’de fırtına uyarısı!

Kaynak: İHA
Karadeniz’de fırtına uyarısı!

Karadeniz'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 50-75 km/saat hızında fırtınaya karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

MGM Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından "Deniz Uyarısı" başlığıyla yapılan uyarıda Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın (18.09.2025) sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

CUMA GÜNÜ ETKİSİ AZALACAK

Fırtınanın cuma (19.09.2025) günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi.

Doğu Karadeniz'de ise rüzgarın, yarın (18.09.2025) sabah saatlerinde batısında, akşam saatlerinde genelinde batı ve kuzeybatı, cuma (19.09.2025) günü doğusunda batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği, fırtınanın cumartesi (20.09.2025) günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği açıklamaları yapıldı.

