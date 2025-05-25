Karadeniz'de gemisi batan yok: Samsunspor Trabzon'dan istediğini çıkardı

Süper Lig'de bulunduğu üçüncü sırayı bırakmak istemeyen Samsunspor için önündeki en büyük engel Karadeniz'deki komşusu Trabzonspor'du. Ev sahibi takım taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermezken tribünde geniş boşluklar yer aldı. Samsunspor taraftarı ise kendilerine ayrılan 2 bin kişilik misafir takım tribününü doldurarak üçüncülük yolunda takımlarına Trabzon deplasmanında destek verdi.

Bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, Bodrum FK ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre sahaya beş oyuncudan yoksun olarak çıktı.Arif Boşluk, Ozan Tufan, Lundstram, Cham ve Draguş'u yedek kulübesine giderken yerlerine Mendy, Visca, Sikan, Mustafa Eskihellaç ve Folcaralli sahadaydı. Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Savic, Hüseyin Türkmen, Enis Destan, Batagov, Onuralp Çevikkan ve Cihan Çanak, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Trabzonspor'un kalesini Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle art arda ikinci kez Muhammet Taha Tepe korudu. Ahmet Doğan Yıldırım ve Muhammetcan Aktaş olmak üzere 2 yedek kaleci de kadroda yer aldı.

Karşılaşmaya atak başlayan Trabzonspor oldu. 4'te Zubkov'un kullandığı kornere Mendy kafa vurdu. Top auta gitti. 13'te Nwakaeme ortaladı. Oluşan karambolde top Folcarelli önünde kaldı. Onun vuruşu top yandan dışarı gitti. 19'da Bu kez Mendy ceza yayı üstünden vurdu. Kaleci Okan Kocuk, yatarak tehlikeyi önledi. 24'te Nwakaeme'nin ortasında, Salih Malkoçoğlu topu kafa ile kaleye gönderdi ancak kaleyi bulamadı.

Kalesinde üst üste tehlikeler atan Samsunspor 27'de öne geçti. Bennasser'in kendi yarı alanından derin pasında savunmanın arkasında topla buluşarak kaleci Muhammet Taha Tepe ile karşı karşıya kalan Emre Kılınç, topu ağlarla buluşturdu.

Eşitlik için ev sahibi ekip baskısını arttırdı. 45+1'de Malheiro'nun pasında ceza alanı sağ çaprazından Visca'nın şutunda top yandan auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda son dakikaya kadar heyecan sürdü. 58'de Visca'nın yakın mesafeden şutunda kaleci Okan Kocuk'dan dönen topu Banza tamamlamak istedi ancak bir kez daha Okan meşin yuvarlağı çeldi. Tekrar topla buluşan Banza'nın şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı. 85'de Visca'nın getirdiği topu ceza alanı içinde önünde bulan Banza'nın şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti. 86'da Trabzonspor, beraberliği sağladı. Cham'ın ara pasında ceza alanı sağ çaprazında Malheiro'nun şutunda top filelerle buluştu. 88'de Trabzonspor, benzer bir golle bu kez öne geçti. Cham'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında Malheiro, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 89'da bu kez Samsunspor beraberliği sağladı. Soldan ceza alanı son çizgisine inen Emre Kılınç'ın geriye doğru çıkardığı topu Mouandilmadji, filelere gönderdi. karşılaşma 2-2 biterken Beşiktaş'ın evinde Rizespor'a yenilmesiyle Samsunspor son haftaya rakibinin iki puan önünde 61 puanla üçüncü sırada giriyor. Trabzonspor ise 48 puanla yedinci sırada.

