Karadeniz’de hamsi bolluğu: 100 TL’ye tezgâhta! Palamut hayal kırıklığı

Bu sezon yıllar sonra ilk kez bol miktarda erken avlanan hamsi tezgâhları hareketlendirdi, fiyatı geçen haftaya göre 200 TL düşerek 100 TL’ye geriledi.

1 Eylül’de balık sezonunun açılmasıyla denize açılan tekneler, palamut avıyla başlamayı planlarken umduklarını bulamadı. Sezon başında bolca istavrit avlayan balıkçılar, bugünlerde bol hamsi avlıyor; fiyatı geçen haftaya göre 200 TL azalarak 100 TL’ye indi.

Karadeniz’de palamut avı neredeyse hiç olmadı, ancak bu durum hamsiyle balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Genellikle ekim ortasında tezgâhlarda görülen hamsi, bu yıl beklenenden çok erken avlandı.

Trabzon Balık Hali’nde hamsi kilosu 100 TL’den satılırken, balıkçı Adem Kuygusuz, palamudun olmayışının hamsiyi erken getirdiğini belirtti.

"ŞU ANDA KİLOSU 100 TL"

Kuygusuz, “Hamsinin fiyatı şu anda oldukça uygun. Genellikle Ordu ve Sinop civarlarında avlanıyor. Bu yıl palamut olmadığı için hamsi erken çıkmaya başladı. Hem çok güzel hem de oldukça lezzetli. Bir balıkçı olarak, bu kadar erken ve bol miktarda hamsiyle ilk kez karşılaşıyorum. Genelde hamsiyi ekim ayının ortalarında beklerdik. Şu anda kilosu 100 TL. Palamut ise neredeyse hiç yok. Bu yıl palamuttan hiç umudumuz yok. Tüm umudumuz hamside. İnşallah bol olur da hem vatandaş hem de biz memnun kalırız” dedi.

"PALAMUT ÇIKMAYINCA HAMSİ ERKEN TEZGAHLARDAKİ YERİNİ ALDI"

Balıkçı Mehmet Örseloğlu ise hamsinin erken çıkmasının tezgâhlara canlılık getirdiğini ifade ederek, “Bu sezon palamut çıkmayınca hamsi erken tezgâhlardaki yerini aldı. Kilosunu 100 TL’ye satıyoruz. Genelde Giresun ve Ordu civarlarında avlanıyor. Normalde yerli hamsi ekim ortasında başlardı ama bu yıl beklenenden çok daha erken başladı. Vatandaşın tepkisi oldukça olumlu, fiyattan memnunlar. Bu kadar erken başladığına göre sezonun bereketli geçeceğini tahmin ediyorum. Palamut bu yıl sanırım hiç olmayacak gibi görünüyor. Şu anki fiyatlarımız ise şöyle: İstavrit kilosu 100 TL, mezgit 150 TL, barbun 150 TL, torik ise 750 TL” şeklinde konuştu.

