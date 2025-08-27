Karadeniz’de hareketlilik başladı, balıkçılar umutlu: Palamut görüldü, hamsi bekleniyor!

Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayacak yeni avı sezonu öncesi balıkçılar büyük oranda hazırlıklarını tamamladı.

Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, yaklaşık 50 gırgır teknesinden bazıları sezon için hazırlıklarını sürdürdüğünü bir kısmı ise hazırlıklarını tamamlayarak denize açılmaya hazır hale geldiğini belirtti.

Mutlu, yeni sezon öncesi denizde az da olsa numune palamutların görülmeye başlamasının iklimsel etkilere bağlı olduğunu düşündüğünü, özellikle küçük balıkçıların oltalarına ve uzatma ağlarına takılan yaz hamsisi, sezon öncesinde güzel bir işaret olduğunu vurguladı.

Yeni sezona istavrit ve palamut ile başlanacağı ifade eden Mutlu, "Denize baktığımızda, az da olsa numune palamutlar görülmeye başlandı. Bunun iklim etkisiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Deniz suyu biraz sıcak, bu nedenle balık kendini biraz geç göstermiş gibi görünüyor. Sevindirici tarafı ise, yaz hamsisi de olsa küçük balıkçıların oltalarına ve uzatma ağlarına vuruyor olması. Bu güzel bir işaret. Umutla bekliyoruz, inşallah iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Sezona istavrit ve palamutla başlıyoruz. Hamsi ise bu işin kaymağı diyebiliriz. Mantıklı bakıldığında, Türkiye balıkçılığının yüzde 60-70'ini hamsi oluşturuyor. Hamsi işlenerek hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiliyor ve oldukça talep görüyor. Dolayısıyla hamsinin olması hem ekonomimiz hem de vatandaşlarımız açısından çok önemli. En azından bir kilo balıkla sofraya katkı sağlanabiliyor ve insanlar karınlarını doyurabiliyor. Bu da bizim için sevindirici" dedi.

"PALAMUT DAHA YOĞUN ŞEKİLDE KENDİNİ GÖSTEREBİLİR"

Geçen sene palamudun bol olduğunu bunun da iklimsel şartlardan kaynaklandığını kaydeden Mutlu, "Geçen sene palamut oldukça fazlaydı. Bu iş biraz bilimsel; bana göre tamamen iklimsel ve hava şartlarına bağlı. Şartlar uygun olursa, toriğin havyar tutması ve uygun bir ortam oluşması palamutun varlığını etkiliyor. Bu sene sıcaklıklar iyi gidiyor. Belki bir anda palamut daha yoğun şekilde kendini gösterebilir. Şu an numune de olsa denizde bir şeyler var, umut var diyebiliriz. Bize bağlı 38 kooperatif ve yaklaşık 50'ye yakın avcılık yapan gırgır teknesi var. Bunların bir kısmı hazırlıklarını tamamladı, bir kısmı ise hâlen tersanede hazırlık yapıyor. İnşallah havalar soğursa, hamsinin göçü biraz daha gecikir, bu da hem bizim hem de avcılık açısından iyi olur. Yeni sezonda bol kazançlı, sağlıklı ve güzel günlerde bir av sezonu geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.