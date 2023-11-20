Karadeniz’de karayel tam fırtınada buradan başka sığınacak yer yok ki. Ah be buraya sığınsaydınız ya

Gemiyle irtibat kesilirken, 12 personelin akıbeti bilinmiyor. AFAD, kargo gemisiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop Limanı’na sığınan gemiler var

Karadeniz’deki fırtınadan sonra dikkat çeken detaylar çıkmaya devam ediyor. Karadeniz’e tek doğal liman olan Sinop Limanı’na sığınan gemiler, fırtınanın dinmesini bekliyor. Sinop’ta dün gece etkili olan 50-70 kilometre saat hızındaki fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle deniz ulaşımı aksarken, kıyıda dalga yüksekliği 4 metreyi buldu.

Karadeniz’de fırtınaya yakalanırsanız en güvenli liman Sinop’tur

Batı karayelden gelen fırtınadan kurtulmak için Karadeniz'deki tek doğal liman olan Sinop’a girilmesi hayati önem taşır.

Haritadaki renkli kareler demir atılacak yerleri gösterirken, iki geminin ise limana sığındığı görülüyor.

Kafkametler isimli gemi Sinop limanına sığınmış olsaydı muhtemelen bu trajedi yaşanmayacaktı.

Sinop limanına sığınan gemiler.

Gemiyle irtibat koptu

Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Rusya’dan İzmir Aliağa Limanı’na yük taşıyan Türk bayraklı “Kafkametler” isimli gemi, Karadeniz’de etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı’na sığındı. Ancak limanda barınamayan gemi, tekrar hareket etti. Gemi, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra irtibatı kaybetti. Liman yetkilileri, gemiyle yeniden iletişim kurmaya çalışıyor.

AFAD çalışmalarını sürdürüyor

AFAD, içinde 12 mürettebat bulunan ve irtibat kesilen kargo gemisi ile ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. AFAD, geminin son konumunu tespit etmek ve mürettebatın durumunu öğrenmek için deniz ve hava araçlarıyla arama kurtarma faaliyetleri yürütüyor.