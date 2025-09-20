Karadeniz'de kırmızı alarm! Valilik'ten korkutan heyelan uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Karadeniz için yayınladığı yeni uyarıda, şiddetli yağışların 21 Eylül Cuma günü öğle saatlerine kadar artarak süreceğini açıkladı. Özellikle Giresun ve Trabzon genelinde kuvvetli, Giresun’un doğusu, Trabzon’un kıyı ve yüksek kesimleri ile Rize ve Artvin’in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor.

HEYELAN RİSKİ ARTIYOR

Uzmanlar, bölgede son günlerde süregelen yağışlar nedeniyle toprağın doygun hale geldiğini vurgulayarak, yeni yağışlarla birlikte heyelan ve su baskını riskinin tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti. Özellikle dağ yamaçları, dere yatakları ve dik eğimli alanlarda yaşayan yurttaşların dikkatli olması istendi.

VALİLİKTEN UYARI GELDİ

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yaptığı açıklamada vatandaşlara seslenerek, “Yarın öğle saatlerine kadar tüm yurttaşlarımız dikkatli olmalı. Mümkün olmadıkça dışarı çıkılmamalı, dere yataklarından uzak durulmalı,” uyarısında bulundu.

Meteoroloji ve AFAD, bölgede yaşayanların riskli yolları kullanmamaları, ani su yükselmelerine ve yıldırım tehlikesine karşı tedbirli olmaları gerektiğini duyurdu.