Karadeniz’de müthiş keşif

ZonguldakFilyos beldesinde bulunan antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın işbirliği ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile TP-OTC'nin desteğiyle başlatılan kazı çalışmaları, Roma dönemine ait bir nekropol alanını gün yüzüne çıkardı.
Üç yıl önce sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan bu çalışmalar, Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım’ın liderliğinde yürütülüyor.
Kazılar, şu anda 44 kişilik bir ekip tarafından devam ettiriliyor.
Kazı çalışmalarında 96 lahit mezar, 23 oda mezar, 7 sanduka mezar ve 60 çatkı kiremit mezar çıkarıldı. Ayrıca 1317 tarihli envanterlik eser tespit edildi.
Şahin Yıldırım, yaptığı açıklamada, Tios Antik Kenti'nin büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.
Yıldırım, kazı ekibinin özverili çalışmalarını vurgulayarak, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın işbirliği ve TPAO ile TP-OTC'nin desteğiyle yürütülen bu sosyal sorumluluk projesi, üç yıldır devam ediyor.
Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.
Ayrıca Yıldırım Tios'ta, Karadeniz'de modern yerleşim bulunmayan tek antik kent olarak bilinen bölgede, daha önce hiçbir antik kentte rastlanmayan bir nekropol alanı ortaya çıktığını açıkladı.
Yıldırım, milattan sonra 6. yüzyılda oda mezarlarının bir bölümünün Bizanslılar tarafından yeniden kullanıldığını, üst gelir seviyesindeki Romalı ailelere ait mezarlar, mezar taşları ve yazıtlarla karşılaştıklarını sözlerine ekledi.