Karadeniz’de müthiş keşif

Yıldırım, kazı ekibinin özverili çalışmalarını vurgulayarak, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın işbirliği ve TPAO ile TP-OTC'nin desteğiyle yürütülen bu sosyal sorumluluk projesi, üç yıldır devam ediyor.