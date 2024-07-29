Karadeniz’de müthiş keşif

Karadeniz’de müthiş keşif
Düzenleme: Kaynak: AA

Zonguldak’ta alan Roma dönemine ait nekropol yani mezarlık alan keşfedildi, kazı çalışmaları sürüyor.

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Karadeniz’de müthiş keşif 1

ZonguldakFilyos beldesinde bulunan antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın işbirliği ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile TP-OTC'nin desteğiyle başlatılan kazı çalışmaları, Roma dönemine ait bir nekropol alanını gün yüzüne çıkardı.

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Karadeniz’de müthiş keşif 2

Üç yıl önce sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan bu çalışmalar, Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım’ın liderliğinde yürütülüyor.

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Karadeniz’de müthiş keşif 3

Kazılar, şu anda 44 kişilik bir ekip tarafından devam ettiriliyor.

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Karadeniz’de müthiş keşif 4

Kazı çalışmalarında 96 lahit mezar, 23 oda mezar, 7 sanduka mezar ve 60 çatkı kiremit mezar çıkarıldı. Ayrıca 1317 tarihli envanterlik eser tespit edildi.

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Karadeniz’de müthiş keşif 5

Şahin Yıldırım, yaptığı açıklamada, Tios Antik Kenti'nin büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

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Karadeniz’de müthiş keşif 6

Yıldırım, kazı ekibinin özverili çalışmalarını vurgulayarak, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın işbirliği ve TPAO ile TP-OTC'nin desteğiyle yürütülen bu sosyal sorumluluk projesi, üç yıldır devam ediyor.

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Karadeniz’de müthiş keşif 7

Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

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Karadeniz’de müthiş keşif 8

Ayrıca Yıldırım Tios'ta, Karadeniz'de modern yerleşim bulunmayan tek antik kent olarak bilinen bölgede, daha önce hiçbir antik kentte rastlanmayan bir nekropol alanı ortaya çıktığını açıkladı.

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Karadeniz’de müthiş keşif 9

Yıldırım, milattan sonra 6. yüzyılda oda mezarlarının bir bölümünün Bizanslılar tarafından yeniden kullanıldığını, üst gelir seviyesindeki Romalı ailelere ait mezarlar, mezar taşları ve yazıtlarla karşılaştıklarını sözlerine ekledi.

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