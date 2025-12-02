Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir.

Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir" ifadelerine yer verildi.

KARADENİZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın gerilimi Karadeniz'de son günlerde iyiden iyiye hissedilemeye başlandı. Ukrayna en son 28 Kasım'daki saldırıyı üstlendiğini duyurmuştu. 28 Kasım’da Kairos adlı tanker, Karadeniz’de “harici bir etki” nedeniyle yanmaya başlamış; olayın mayın veya insansız araç kaynaklı olduğu ortaya çıkmıştı.

Kairos’taki 25 mürettebat tamamen tahliye edildi; Virat’ın 20 kişilik ekibi ise gemiyi terk etmeyi reddetti. Virat ertesi gün insansız deniz araçlarıyla ikinci bir saldırıya maruz kaldı. Her iki tanker de Gambiya bayrağı taşıyordu; Kairos Rusya’ya gidiyordu, Virat’ın rotası açıklanmadı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin tankerlere yönelik saldırılarını “vahim bir olay” olarak değerlendirip, saldırıların Türkiye’nin kara sularında gerçekleştiğini belirterek bunların “Türkiye’nin egemenliğine yönelik bir saldırı” olduğunu söylemişti.