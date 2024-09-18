Karadeniz’de Samsun fırtınası

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Karadeniz’de Samsun fırtınası

Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor, sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Samsunspor, evinde Başakşehir'i 2-0 yendi.

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Samsunspor, Başakşehir'i konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı.

İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Marius Mouandilmadji ve 72. dakikada Rick Van Drongelen attı.

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Kırmızı beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de 3. galibiyeti elde ederek puanını 9'a çıkardı ve 6. sıraya yükseldi. 10 puanda kalan Başakşehir ise ligdeki ilk yenilgisini aldı ve 4. basamakta yer aldı. Samsunspor'un Rizespor'a konuk olacağı 6. haftada Başakşehir ise bay geçecek.

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