Karadeniz’de savaş hareketliliği

Rusya Savunma Bakanlığı, yerel saatle 01.30 sıralarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait insansız sürat tekneleriyle Karadeniz Filosu’ndan Priazovye adlı savaş gemisine saldırı düzenlendiğini, teknelerin imha edildiğini duyurdu.

Karadeniz’de savaş hareketliliği

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Moskova saatiyle 01.30 sularında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Karadeniz'in güneydoğu kesiminde Türk Akımı ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarının güzergahları boyunca kontrol ve güvenlik görevlerini yürüten Karadeniz Filosu'na ait Priazovye gemisine 6 insansız sürat teknesiyle başarısız bir saldırı girişiminde bulundu. Tüm tekneler, Sivastopol'un 300 kilometre güneydoğusunda Rus gemisinin silahlarıyla imha edildi. Herhangi bir kayıp yaşanmadı. Gemi hasar görmedi” denildi.

UKRAYNA KARŞI TAARRUZU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun başladığını ifade ederek, “Ukrayna'da uygun karşı saldırı ve savunma eylemleri gerçekleştirilmektedir. Hangi aşamada olduklarını ayrıntılı olarak söylemeyeceğim. Tüm bunları kesinlikle hissedeceğimize inanıyorum. Ordumuza güvenmelisiniz. Ben onlara güveniyorum. Çeşitli bölgelerdeki komutanlarımızla günlük temas halindeyim” dedi.

DHA

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