Karadeniz'de sıcak saatler. Rusya, İngiliz uçaklarına karşı jet kaldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde İngiltere’ye ait iki Eurofighter Typhoon savaş uçağı ve bir RC-135 stratejik keşif uçağı tespit etmeleri üzerine Rus Su-27 savaş uçağı kaldırıldığını bildirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus hava sahası kontrol araçlarının Karadeniz’de Rusya Federasyonu sınırına yaklaşan bir grup hava hedefi görüldüğü belirtildi.

Hava hedefinin kimliğini öğrenmek ve sınır ihlalini önlemek üzere Rus hava savunma güçlerine ait Su-27 savaş uçağının havalandığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rus savaş uçağının mürettebat ekibi, hava hedefinin İngiltere Hava Kuvvetlerine ait bir çift (Eurofighter) Typhoon savaş uçağı ve bir RC-135 stratejik keşif uçağı olduğunu belirledi. Rus savaş uçağı yaklaşırken İngiliz uçakları Rusya Federasyonu devlet sınırından geri dönüş yaptı. "

Açıklamada Rus uçağının güvenli şekilde kendi havaalanlarına döndüğü ve sınırın ihlal edilmesine izin vermediği vurgulandı.

Rus savaş uçağının tarafsız sular üzerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara ve güvenlik önlemlerine tam olarak uygun şekilde uçuşunu gerçekleştirdiğinin altı çizildi.