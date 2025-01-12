Karadeniz'de şiddetli deprem (12 Ocak 2025)

AFAD'dan yapılan açıklamada Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Saat 17.49'da meydana gelen depremin derinliğinin 8,99 kilometre olduğunu belirtildi.
CHP’li Erol’dan korkutan deprem uyarısı: 7.4’lük deprem 10 büyüklüğünde hissedilecek
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 12, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Karadeniz
Tarih:2025-01-12
Saat:17:49:10 TSİ
Enlem:44.33417 N
Boylam:36.55917 E
Derinlik:8.99 km
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