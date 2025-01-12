Karadeniz'de şiddetli deprem (12 Ocak 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Karadeniz'de şiddetli deprem (12 Ocak 2025)

Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

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Saat 17.49'da meydana gelen depremin derinliğinin 8,99 kilometre olduğunu belirtildi.

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