Karadeniz'deki petrol sızıntısı Rusya'nın sahil kentlerine ulaştı

Kaynak: AA
Karadeniz'deki petrol sızıntısı Rusya'nın sahil kentlerine ulaştı

Karadeniz’deki fırtına nedeniyle kazaya karışan iki ayrı tanker gemisinden sızan petrol, Rusya’nın bazı sahil kentlerine ulaştı.

Karadeniz’deki fırtına nedeniyle kazaya karışarak hasar gören iki ayrı tanker gemisinden sızan petrol, Rusya’nın bazı sahil kentleri açıklarında kirliliğe yol açtı.

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Sosyal medyaya paylaşımlarında, söz konusu sahil bölgelerindeki kentlerde deniz yüzeyinin petrolle kaplandığı görülürken bölgedeki kirlilikten etkilenen yaban kuşlarının, gönüllülerce kurtarma çalışmaları görüntülere yansıdı.

Yetkililer, yaklaşık 4 bin gönüllünün kurtarma çalışmalarına katıldığı bilgisini paylaşırken Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da çalışmalara destek veriyor.

Hafta sonu Karadeniz'in Kerç Bağızı'nda etkili olan fırtına nedeniyle ayrı ayrı kazalara karışan Rusya'ya ait "Volgoneft-212" ve "Volgoneft-239" tanker gemilerinin hasar gördüğü bildirilmiş, tankerlerden bölge suları petrol sızıntısı tespit edildiği rapor edilmişti.

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