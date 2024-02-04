Karadeniz'e Fırtına Uyarısı!

Kaynak: AA
Karadeniz'e Fırtına Uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'i fırtına bekliyor.

Kastamonu-Samsun Arası ve Doğu Karadeniz'de Fırtına

Açıklamaya göre, Kastamonu-Samsun arası ile Doğu Karadeniz'in kuzeyinde rüzgarın yarın (15 Kasım 2023) öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına Salı Öğle Saatlerinde Etkisini Kaybedecek

Fırtınanın, salı günü (16 Kasım 2023) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, fırtına nedeniyle oluşabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riskiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Vatandaşlara Tavsiyeler

  • Fırtına sırasında dışarı çıkmamaya ve mecbur kalmadıkça araç kullanmamaya dikkat edilmeli.
  • Mümkünse fırtına şiddetlenmeden önce gerekli önlemler alınmalı ve çatıların sağlamlığı kontrol edilmeli.
  • Ağaç ve direklerden uzak durulmalı.
  • Soba ve bacaların kontrol edilmesi, baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.
  • Ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı tedbirli olunmalı.

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