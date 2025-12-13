Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu ile Karadeniz, Sivas, Bitlis, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinde yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas, Ardahan, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar olacağı bildirildi. Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da ise buzlanma ve don bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

5 İLDE SARI KODLU ALARM

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 13°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu