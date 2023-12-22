Karadeniz'i fırtına vuracak. Meteoroloji uyardı

Kaynak: İHA
Karadeniz'i fırtına vuracak. Meteoroloji uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Karadeniz’de saatteki hızı 105 kilometreye çıkan tam fırtına beklendiği duyurularak, uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, ‘Karadeniz’de fırtına bekleniyor’ başlığıyla uyarı yaptı.

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Yapılan açıklamada, “Batı Karadeniz’de rüzgarın 22 Aralık Cumartesi günü ilk saatlerde doğusunda, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerinden 7-9 kuvvetlerinde (50-90 km/sa) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetle (105 km/sa) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 23 Aralık Pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor” ifadeleri yer aldı.
Uyarı metninde ayrıca, “Doğu Karadeniz’de rüzgarın 22 Aralık’ta Cumartesi günü ilk saatlerde batısında, öğle saatlerinden itibaren genelinde batı ve kuzeybatı yönlerinden 6-8 kuvvetlerinde (50-75 km/sa) fırtına, açıklarında 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 23 Aralık Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.

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Öte yandan ulaşımda aksama yaşanması olasılığı karşısında vatandaşlar uyarıldı.

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