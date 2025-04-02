Karadeniz’in asi evladına son veda! Binlerce kişi akın etti! Tünelde araç kuyruğu oluştu

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak bugün memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.
Konak’ın cenazesi, Trabzon’un Maçka ilçesinde cenaze namazının kılınacağı alana alkışlar eşliğinde getirildi. Törene sanat camiasından isimler ve sanatçının sevenleri katıldı.
TÜNELDE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Cenaze namazına saatler kala tünelde uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı vatandaşlar araçlarını köy girişine bırakıp yürüdü.
EŞİ VE ÇOCUKLARI AYAKTA DURAMADI
Volkan Konak'ın eşi ve çocukları ayakta durmakta zorluk çekti. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde kalabalıkta fenalaşanlar oldu.