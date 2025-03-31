Karadeniz'in asi evladı Volkan Konak'ın son sözleri bu oldu...

Ünlü sanatçı Volkan Konak, KKTC’de konser sırasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede 58 yaşında hayatını kaybetti.

Dünya görüşünü ve siyaset konusundaki görüşlerini hiç çekinmeden dile getirirdi Kuzeyin oğlu, ‘devrimciler korkmaz’ dediği video ise gündem oldu.

Kuzeyin oğluna veda! Ünlü isimlerin paylaşımları yürekleri burktu!

"SEN BENİ SEVMEYE DEVAM ET"

Volkan Konak’ın konserdeki son sözlerinde şu ifadeler yer alıyor: "Volkan Abi, sivri konuşma, içeri atarlar seni. Ya bırak... Sen bilmez misin devrimciler korkmaz?, Deniz Gezmiş gibi sehpasına tekme fırlatanlarız, Nazım Hikmet horoz bile kesmemiş 13 sene yattı içerde.

Sen kalbini dalgalandırma, sen beni sevmeye devam et”

Sahnede hayatını kaybetmişti: Volkan Konak'ın vasiyeti şoke etti!

"SEN AFFETSEN DE BEN AFFETMEYECEĞİM"

Karadeniz’in asi evladı Volkan Konak, 1 hafta önce sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu ve Mehmet Murat Çalık’ın tutuklanmasına şu paylaşımlarla tepki göstermişti.

“Beylikdüzü Belediye Başkanı, Mehmet’im Mehmet; ilkokuldan beri tanıdığım ağabeyi olmaktan gurur duyduğum canım kardeşim, seni unutur muyum?

Senin dürüstlüğün, mütevaziliğin, asilliğin dillere destan.

Sana bu fermanı yazanlar, tarihin çektiği fotoğrafta yüzleri kızarık çıkacaktır.

Sen affetsen de ben affetmeyeceğim.

Mehmet Murat Çalık Kardeşim seni çok seviyorum. Ayrıca maddi, manevi tüm kazanımlarımla yanında olduğumu bilmeni isterim.

Ağabeyin Volkan”

"SİYASETTE FAUL YAPANLAR UTANSIN"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 20 yıllık dostluğu olan Volkan Konak şu sözleri kullanmıştı:

“Sevgili Ekrem İmamoğlu Dostum,

futbol oynarken bile hep kaleci oldu, neden mi?

Takım arkadaşlarına arkasını dönmemek için.

Hayat boyu centilmenliğinden ve asaletinden ödün vermedi.

Ekrem Başkan’a siyasette faul yapanlar utansın.

Benim için her zaman çok kıymetli bir dostum olarak kalacaktır ve her zaman yanında olacağım.”

“SİZ KİMİ KANDIRIYORSUNUZ?” DİYEREK KARŞI DURDU

“2017’de yapılan anayasa referandumunda, iki buçuk milyon mühürsüz, dolayısıyla geçersiz oyu geçerli sayanlar ve bunu içine sindirenler, en önemlisi de muhalefet olup bu hukuksuzluğa sessiz kalanlar;

bugün yaşadıklarımız sizlerin eseridir.

Bugün içinde bulunduğumuz bu kara günlerin fermanını hep beraber yazdınız.

Dünyada yapayalnız tek başıma kalsam da bir kelebek kolaylığıyla ölsem de, ipe çekilmeyip zindana atılsam da, ne sizin hukukunuza ne sizin adaletinize, ne sizin dürüstlüğünüze, ne de sizin sevginize inanmadım,

yaşadığım sürece inanmayacağım.

Dolayısıyla bugün guguk kuşu gibi hukuktan bahsedenler, siz kimi kandırıyorsunuz?”

Son dakika! Volkan Konak hayatını kaybetti