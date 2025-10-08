Dizi, can düşmanı iki ailenin bitmeyen savaşına odaklanıyor. Hırçın dalgalarla ve dinmeyen fırtınalarla mücadele etmeye alışmış insanların yaşadığı Karadeniz coğrafyasında geçen hikayede, tüm duygusallığı, dirayeti ve direnciyle ayakları üzerinde dimdik duran bir kadının öyküsü anlatılıyor. Aynı zamanda, Karadeniz'in fırtınalarıyla yarışan, dalgalarıyla boğuşan sevdasına tutkun bir erkeğin aşkı da hikayenin merkezinde yer alıyor.

Baysal ve Astepe'nin yanı sıra, dizinin geniş oyuncu kadrosunda Burak Yörük, Ava Yaman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Aytek Şayan, Zeynep Atılgan, Onur Dilber, Hakan Salınmış, Gamze Süner Atay, Gerçek Alnıaçık, Batuhan Bayar, Erdem Şanlı, Burcu Cavrar, Ulviye Karaca, Seda Soysal, Hande Nur Tekin, Erkan Yüce, Emir Çubukçu, Adil Şahin, Nasmina Çoklaş, Ali Öner ve Fester Abdü gibi birbirinden önemli isimler de rol alıyor.