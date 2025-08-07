Karadeniz’in ilk motorize ambulansı hizmete başladı

Dar sokaklar, yoğun trafik ve hızlı müdahale gerektiren acil durumlarda devreye girecek olan motorize ambulans biriminin, Giresun'un sağlık hizmetlerinde kolaylık sağlaması bekleniyor.

Gelişmiş sağlık donanımıyla donatılan motorize ambulans, özellikle yaz aylarında artan nüfus ve kırsal bölgelerdeki ulaşım zorlukları dikkate alınarak devreye alındı.

Saniyelerin hayati önem taşıdığı acil vakalarda, motorize ekipler olay yerine en kısa sürede ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor.

ZORLU COĞRAFİ KOŞULLARDA HAYAT KURTARIYOR

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uygulamanın yalnızca Giresun için değil, tüm Karadeniz Bölgesi için örnek teşkil ettiği vurgulandı. Açıklamada, "Vatandaşlarımıza en hızlı ve etkili acil sağlık hizmetini sunmayı hedefliyoruz. Motorize ambulansımız, zorlu coğrafi koşullarda bile ulaşılabilirliği artırarak hayat kurtarıyor" ifadelerini kullandı.

