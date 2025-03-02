Karadeniz’in ilk ve tek elektrikli araç okulu Samsun’da!

Samsun Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı'nın altında 2 yıl önce açılan Elektrikli Araçlar Dalı, sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim vermeye başladı. Elektrikli araçların yüksek voltaj riskine karşı 1000 volta kadar dayanıklı izolasyonlu kıyafet ve ekipmanlarla eğitim verilirken, öğrencilerin güvenliği en üst seviyede tutuluyor. Karadeniz bölgesinde elektrikli araç eğitimi veren tek okul olması nedeniyle çevre illerden de yoğun talep gören okul, mezunlarını doğrudan sektöre kazandırmayı hedefliyor. Samsun'un elektrikli araç eğitiminde bölgesel bir merkez haline gelmesi, bölgedeki sanayi ve istihdam açısından da büyük bir kazanım olarak görülüyor.

Elektrikli Araçlar dalının 2 yıl önce açıldığını belirten Şehit İlhan Hamlı MTAL Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi Mahmut Serdal Erbay, "Elektrikli Araçlar dalımız ihtiyaçlar üzerine ülkemizdeki bu teknolojiye olan yatırımlara istinaden 2 yıl önce açılmış, eğitime başlamıştır. Elektrikli araçlar dalımızın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle 11 ilde bölge okulu kapsamına alınmasıyla beraber 11'inci sınıfta Türkiye'nin herhangi bir ilinde elektrikli araçlar dalında okuyan bir öğrencimiz burada bizim okulumuzda yatılı olarak eğitim görebilecektir" diye konuştu.

'YETKİLİ SERVİSLERDEN BU YÖNDE YOĞUN TALEP VAR'

Öğrencilerin gelecek yıl staja başlayacaklarını ifade eden Elektrikli Araçlar Dalı Atölye Şefi Çağlar Cengiz, "2 yıldır atölyemizde öğrenci eğitimine devam ediyoruz. Şu anda 10 ve 11'inci sınıf düzeyinde öğrencilerimiz mevcuttur. Toplam 17 öğrencimiz var. Yeni bir alan ve yeni bir dal olduğumuz için şu anda özel sektörden ve yetkili servislerden de yoğun bir öğrenci talebi alıyoruz. Çünkü bu dalda henüz yetişmiş bir öğrenci mevcut değil. Elektrikli araçlar dalında Karadeniz bölgesinde ilk ve tek okuluz. Bu nedenle çevre illerden de okulumuza gelmek isteyen öğrenciler mevcut. Öğrencilerimize dalımızda bir elektrikli aracın veya hibrit araca ait bütün ekipmanlar, bileşenler, bu bileşenlerin tanımları, çeşitleri, varsa arızaları, bu arızalar nasıl çözülüyor, hangi test cihazlarıyla kontrol ediliyor. Bunlarla çalışılırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle elektrikli araçlardan bahsettiğimiz için bizim en çok risk teşkil eden parçamız bataryamızdır. Bataryalarla çalışırken özellikle iyi bir izole ve bataryanın tamamen deşarj olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bu konularda öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Öğrencilerimizde şu anda heyecanlı ve meraklılar. 12'nci sınıflarımız önümüzdeki yıl staja gidecekler. Yetkili servislerden de bu yönde talep var" dedi.

Elektrikli ve hibrit araçlarda çalışma yaparken yüksek voltaj tehlikesine dikkat çeken Cengiz, "Elektrikli araçlarda ve hibrit araçlarda çalışmalar yaparken yüksek voltaj tehlikesi olduğu için bu konuda izole ekipmanlar kullanmamız gerekiyor. Bizim şu an 1000 volta kadar dayanıklı yalıtımlı malzemelerimiz, özel kıyafetler ve eldivenlerimiz mevcut. Bu ekipmanlar öğrencilerimizde ve kendimiz de olmadan elektrikli araçlara müdahale etmiyoruz. Kullanıcıların da araçlara bireysel olarak çok fazla müdahale etme şansları olmuyor. Bu nedenle şarj işleme esnasında gerekse herhangi bir arıza oluştuğunda dikkatli olmaları ve herhangi bir arıza varsa tabii ki öncelikle yetkili servise başvurmaları gerekiyor" diye konuştu.

'ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA GÜVENLİ ŞARJ İÇİN DOĞRU ALTYAPI ŞART'

Elektrikli araçların şarj edilmesi sırasında uygun altyapının önemli olduğunu belirten Cengiz, yanlış tesisat ve uygun olmayan kabloların ciddi riskler oluşturduğunu söyledi. Cengiz, "Elektrikli araçları şarj ederken elektrik tesisatlarının çok uygun altyapıda olması gerekiyor. Çünkü yüksek voltajlarda bu araçlar şarj edildiği için gerek şarj bağlantısı yapılırken gerekse şarj altyapısını kuracağımız mekanın ve ortamın yetkili kişilerce ve düzgün bir şekilde iyi bir elektrik altyapısıyla yapılması gerekiyor. Araçlarımızı şarj ederken uygun kabloların kullanılması gerekiyor. Özellikle biz herhangi bir yere gittiğimizde 220 voltla araçlarımızı şarj edebiliyoruz ama bu şarj işleme esnasında uygun kesitli kabloların kullanılması gerekiyor. Özellikle uygunluk belgesi olan kabloların ve bu kablolarda çok fazla ekleme yapılmadan, tek bir hat üzerinden sağlam ve topraklaması olan kablolar tercih edilmesi gerekiyor. Aksi bir durum oluştuğunda da elektrikli aracımıza zarar verme ihtimalimiz var. Elektrik çarpılmalarına karşı bir maruz kalma durumumuz olabilir" dedi.