Karadeniz’in incisi hamsi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Küresel iklim krizinin etkisiyle dünya her geçen gün daha yaşanmaz hale gelirken Karadeniz’in incisi hamsinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Karadeniz’in incisi hamsi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Gazete Duvar’dan Fatih Saygın’ın haberine göre, iklim değişikliğinin küresel ısınmanın bir sonucu olduğunu söyleyen Erüz, "Denge kuralınca dünyaya 1 birim enerji gelmişse 1 birim gitmesi gerekir. Küredeki sıcaklık artıyor. Dünya genelindeki enerji aynı ama geri gitmesi gereken enerji tekrar dünyaya dönüyor. Sera gazı, karbondioksit gibi bir süre nedeni var bunun. Geri dönen enerjiyi de okyanuslar alıyor. Dünyanın enerji deposu okyanus ve denizlerdir. Erzurum'da gündüz 35 derece sıcaklık olurken geceleri sıcaklık 15 dereceye kadar düşüyor. Trabzon'da ise gündüzleri 30 derecelerde seyreden sıcaklıklar geceleri 25 dereceler seviyesine iniyor. Çünkü deniz yavaş yavaş enerjiyi alıp yavaş yavaş geri verdiği için ısı daha dengeli artıp azalıyor" dedi.

'10 YILDA BİR GÖRÜLEN AFETLER ARTIK HER YIL OLUYOR'
İklim değişikliğinin ana göstergesinin denizler olduğunu belirten Doç. Dr. Erüz, denizlerde sıcaklık arttığında atmosferdeki enerjinin de arttığını ve küresel ısınmanın devreye girdiğini belirtiyor. Bölgede son yıllarda çoğalan sellerin sebebinin denizlerdeki ısınmaya bağlı olarak buharlaşmanın artışı ve bunun sonucunda ani ve şiddetli yağışlar olduğunu kaydeden Doç. Dr. Erüz yağış rejimin dengesizleştiğini ifade etti.

"Bölgede 10 yılda bir görülen afetler artık her yıl yaşanıyor" diyen Doç. Dr. Erüz, "Yakın bölgelerde art arda seller meydana geldi. Trabzon'da damla yağış düşmezken 20 kilometre ötede Arsin'i sel basabiliyor. Daha lokal daha ani daha şiddetli yağışlar ortaya çıkıyor. İklim değişikliğini bu bölgede daha çok daha sık yağış ve bunun sonucu daha sık heyelan ve daha sık sel olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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