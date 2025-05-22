Karadeniz’in lezzeti Brezilya’da

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde 12-15 Mayıs'ta düzenlenen fuara Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliklerince katılım sağlandı.

Güney Amerika'nın en büyük ve tek sektörel fuarında, Türk fındığının ziyaretçilere tanıtımı yapıldı.

Fındığın insan sağlığına yararları ve farklı sektörlerdeki uygulamalarına ilişkin gıda profesyonellerine bilgilendirme yapılan fuarda, fındığın doğrudan çerez olarak tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla ziyaretçilere 20 gramlık ambalajlarda kavrulmuş fındık ve fındıklı şekerleme mamulleri ikram edildi.

Türk fındığı standında ikili görüşmeler yoluyla ithalatçıların talepleri ve iletişim bilgileri alındı, konuya ilişkin soruları yanıtlandı.