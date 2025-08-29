Karadenizli fındık üreticilerinden dron'lu çözüm

Karadeniz'in zorlu arazilerinde fındık çuvalı taşımakta güçlük çeken üreticiler, artık dron sayesinde bu zahmetten kurtuluyor. Zirai dron yardımıyla hem yük taşımak hem de bahçeleri ilaçlamak artık daha kolay hale geldi.

İstanbul'daki yoğun şehir hayatından Giresun'un Görele ilçesindeki köyüne dönüş yapan inşaat mühendisi Özkan Turp, köylülerine yardımcı olmak için zirai dron satın aldı. İlk olarak kendi köyünde kullanmaya başlayan Turp, talep üzerine çevre köylere de hizmet vermeye başladı.

Turp, yoğun şehir hayatından köyüne dönüş yaptığını ifade ederek "İstanbul'da büyüdüm, inşaat mühendisiyim. Artık şehrin stresinden kaçıp köyümüze dönmeye karar verdik. Burada işçi bulma konusunda büyük sıkıntı vardı. Bahçeleri ilaçlatmak, gübreleme, fındık toplama ve taşıma gibi işler insanlara çok ağır geliyordu. Ben de bu dronu getirerek insanların işini hafifletmeye çalıştım" dedi.

ZORLU ARAZİYE HIZLI ÇÖZÜM

Görele'de ilk kez kullanılan zirai dron kullanımının büyük kolaylık olduğunu da anlatan Turp, "Karadeniz'in arazileri çok engebeli. İnsanlar sırtlarında taşımak zorunda kalıyordu. Hayvanla taşıma ise artık neredeyse yok. Dron sayesinde insanların bir günde yapacağı işi bir saatte bitirebiliyoruz. Başta şüpheyle yaklaşan üreticiler, uygulamayı gördükçe talep etmeye başladı. Yalnızca yük taşımakla sınırlı kalmayacağız aynı zamanda zararlı böceklere karşı da dronla mücadele için ilaçlama çalışmaları da yapacağız. Kokarca böceğiyle mücadele için akademisyen arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Sakarya'da denenen ilaçları kendi bahçelerimizde test edeceğiz. Başarılı olursak tüm bölgeye hizmet vermeyi düşünüyoruz. Amacımız para kazanmak değil, fındık verimini ve rekolteyi artırmak" diye konuştu.

Dronun yük taşıma kapasitesine dikkat çeken Turp, bazı kişilerin "Beni de taşır mısın?" şeklinde talepte bulunduğunu ancak güvenlik gerekçesiyle bunu kesinlikle yapmadıklarını vurgulayarak, "Bu sistem insan sağlığı ve iş güvenliği için geliştirildi. İnsan taşımak tehlikeli ve riskli, o nedenle böyle bir şey kesinlikle yapmıyoruz. Ancak bazı adrenalin tutkunu kişiler dronla beni de taşıyabilir misin diye talep ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Fındık üreticisi Mehmet Turp ise uygulamanın kolaylık sağladığını ifade ederek, "Önceden zor arazilerde sırtımızda yük taşımak zorundaydık. Şimdi dron sayesinde bir günde taşınamayacak fındık çuvallarını bir saat içinde taşıyabiliyoruz. Büyük kolaylık oldu. Önceden bahçeden araba yoluna kadar sırtımızda taşıyorduk, oradan da araçla harmana götürüyorduk. Bizim için oldukça zordu. Şimdi dron kolaylığı geldi" şeklinde konuştu.