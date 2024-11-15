Karadenizli vatandaşın elektrik faturasına tepkisi sosyal medyada gündem oldu

Yüksek faturalar enflasyon altında ezilen vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

Karadenizli bir vatandaş ise kendi üslubuyla hayli eğlenceli bir şekilde bu duruma tepki gösterdi.

"Bu eve 1538 TL elektrik faturası gelmesi için bu evde 2 3 tane yeni gelin olması lazım" diyen vatandaş, Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi mi ya?" sözleriyle sitem etti.

1538 TL'lik elektrik faturasına vatandaşın tepkisi şu şekilde oldu:

Rize'nin Hemşin ilçesinde Ortaköy Mahallesi'ndeki 8 numaralı haneye gelen elektrik faturasından dolayı yangın çıktı, yüreğim yanıyor. Dedem Fatih Sultan Mehmet Han kalk, Abdulhamid han kalk, reisi yedirmedik yedirmeyeceğiz.1538 TL elektrik faturası. Böyle bir elektrik faturası olur mu diyorum bana evde şofben var mı diye soruyorlar. 50 milyon dolar verip adamı uzaya gönderdiniz, adam orada top oynadı. Uzay çağındayız evde şofben olmasın mı kardeşim, yıkanmayalım mı ya? Bu eve 1538 TL elektrik faturası gelmesi için bu evde 2 3 tane yeni gelin olması lazım. Evde anam 2 abim ve ben. Biz bekar insanlarız, rahibe gibi adamlarız ya. Burası Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisi mi ya? Burası Vahdettin Köşkü mü, burası saray mı? Böyle bir fatura olur mu kardeşim ya?