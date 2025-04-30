Karadenizliler Cumhurbaşkanına seslendi: "Felaketle karşı karşıya kaldık"

Ali Yazan / Ordu / YENİÇAĞ

Doğu Karadeniz’in temel geçim kaynağı olan ve ülkeye yıllık 2,5 ila 3 milyar dolar döviz kazandıran fındığın, don nedeniyle %50-60 oranında zarar gördüğünü belirten Akça, “Yeşil altınımız büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı” dedi.

“ZARAR BÜYÜK, DESTEK ŞART”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta kabine toplantısı sonrası yaptığı, TARSİM sigortası bulunmayan çiftçilerin zararlarının karşılanacağı yönündeki açıklamasına teşekkür eden Akça, üreticilerin tarımı sürdürebilmesi için ek desteklerin de hayati olduğunu vurguladı.

Akça, üreticiler adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şu taleplerde bulundu:

Tarımsal kredi borçlarının Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve özel bankalara olan faizsiz şekilde en az 3 yıl ertelenmesi,

Zirai don mağdurlarına, tekrar faizsiz tarım kredisi kullanım imkânı sağlanması,

Tarımsal desteklerin (mazot, gübre ve alan bazlı) 2026 yılı Mart ayında ödenmesi,

2B arazisi taksitlerinin en az 2 yıl ertelenmesi,

Tarım Bağ-Kur primlerinin en az 2 yıl ertelenmesi.

“TARIMI AYAKTA TUTMAK İÇİN CUMHURBAŞKANIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ”

Zirai donun etkilediği bölgelerde üreticilerin borç yükü ve nakit sıkışıklığı nedeniyle tarımsal faaliyetleri sürdürememe riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Akça, “Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği talimatlarla bu zarar en aza indirilecek, üreticimiz yeniden ayağa kalkacaktır” ifadelerini kullandı.