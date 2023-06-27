Karadut suyunu her gün içenlere ne olur

Dut içerdiği demir sayesinde kanda azalmış olan kırmızı kan hücrelerinin sayısını artırır. Organların oksijenlenmesini artırarak metabolizmanın daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

Zeaksantin maddesi gözün retina kısmında oluşabilecek oksidatif strese karşı koruyucu etkisi vardır. Bu madde doğada en çok dutta bulunur.

A ve C vitaminleri antioksidanları sayesinde vücutta bulunan kan hücrelerine karşı vücudun direncini artırmasının yanı sıra kan hücrelerine karşı da vücudu korur.

Kemik sağlığı için önemli olan fosfor, kalsiyum ve magnezyum bakımından da oldukça zengindir. Günde iki su bardağı dut suyu tüketmek hasra uğramış kemikleri onarır ve sağlığını korur.



Özellikle kahvaltılarda tüketildiğinde gün boyu bağışıklık sistemin sağlığını koruyarak güçlenmesini sağlar. Bağışıklık sisteminde enzimlenemeyen zararlı mikroorganizmaların sayısını azaltmaya yardımcı olur.

Vücut sindirimi hızlandırmak için life ihtiyaç duyar. Günde bir çay bardağı tüketilen dut lif ihtiyacının yüzde 10'unu karşılar. Bu sayede bağırsakları hareketlendirerek kabız ve gazın neden olduğu şişkinliği azaltır.



Yapılan araştırmalarda dutun yanı sıra yapraklarının da oldukça faydalı olduğu ortaya çıkmıştır. Dut ve yapraklarını karıştırarak yapılan çay; kronik hastalıkların neden olduğu ağrılara karşı direnci artırmasının yanı sıra enfeksiyonlara karşı da koruyucu etkisi vardır.

Posalı yiyecekler bağırsaklarda tam olarak emilmediklerinden vücudun kötü kolesterol oranını azaltır. Dutta içerdiği yüksek lif sayesinde kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur.

Dut aynı zamanda içerdiği A vitamini sayesinde cildin deforme olmuş alanlarını korur.

Karadut içerdiği yüksek lif sayesinde kalp hastalıklarından kansere, göz sağlığından yüksek kolesterole kadar birçok hastalığa iyi geliyor. Vitamin ve mineral deposu olan dut, pekmez, reçel, kek ve kurabiye yapımlarında kullanılıyor. İpek böceklerinin yetişme alanları olan dut ağaçlarındaki dut türleri kalsiyum, demir, folat, tiamin, nisain, A, E, C ve K vitaminleri içeriyor.

KAYNATIP İÇERSENİZ NE OLUR?

Dutun kaynatılma işlemi genellikle pekmez yapımı aşamasında yapılır. Vücudun protein oranını artırmak için ideal bir besin olan dut, özellikle sporcuların tüketilmesi tavsiye edilir. Günde bir bardak düzenli tüketilmesi istenen dut sindirim sisteminin diğer besinlerde deforme olmasını önler. Ayrıca soğuk algınlığında enfeksiyon kapan boğazların temizlenmesini sağlar. Kötü kolesterolü düşürerek damar tıkanıklığının önüne geçer. Sinir hücrelerini yenileyerek hem beyin sağlığını hem de ruhsal hastalıklara iyi gelir. Unutkanlık, kemik erimesi ve yaşlanma gibi ileri yaşlarda görülen sağlık sorunlarını önler.