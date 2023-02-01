Karadut suyunun bilinmeyen yararları

Karadut suyu; bakır, demir, magnezyum, mangan, selenyum, çinko yanında beta karoten açısından zengin bir besin grubu olarak karşımıza çıkmaktadır. Karadut ağacının meyvesi, karadutlar Mayıs aylarında tüketilebilir duruma gelirler. Lezzetiyle halk arasında çok sevilen karadut suyu, vitamin deposu olarak biliniyor.

Kullanım şekilleri olarak karadut suyunu, ister içerek, ister gargara yaparak, isterse cilde sürülerek kullanılabilmektedir. Sabah saatlerinde aç karına bir bardak karadut suyu içmek, bağırsak ve midede oluşan problemlerin giderilmesinde oldukça faydalı olacaktır.

KARADUT SUYU NE KADAR İÇİLMELİ?

Vitamin ve mineral bakımından zengin, cilt ve saç bakımında kullanılabilen, yüksek oranda lif içeren ve demir kaynağı olarak görülen karadut özünün günde ne kadar tüketileceği de önemli bir konu. Karadut özü herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayanlar için günde 1 su bardağı kadar tüketilebilmektedir

İŞTE KARADUT SUYU FAYDALARI

Sindirim sistemini düzenleyici etkisi bulunur.

Karadut suyu, kabızlığın minimuma düşürülmesine katkı sağlar.

Kilo sorunu yaşayan kişiler, diyet listelerinde karadut suyuna yer verebilirler. İyi bir lif kaynağı olan karadut suyu, şişkinlik ve diğer mide sorunlarına iyi gelir.

Karadutun suyu çıkarılarak tüketildiğinde, vücudu dinç tutar. Kan akşını hızlandırır ve daha pek çok yarar sağlar.



Hücre için enerji üretebilen karadut suyu, şekeri glikoza çevirebilen, karbonhidrat içerir.

Karadut suyunun içinde K vitamini olduğundan, kemik gelişimine önemli katkılar sağlar. Ayrıca vücudun daha fazla demir emilimi yapabilmesine destek olur.

Karadut suyunun içerisinde sadece K vitamini bulunmaz. Aynı zamanda C vitamini bakımından da oldukça zengindir. C vitamini, sağlığı koruma etkisine sahiptir. Karadut suyu, vücuttaki serbest radikallerin dışa aktarılmasına önemli katkılarda bulunur.

KARADUT SUYU KAN YAPAR

Kansızlığa karşı etkili olduğu bilinen Karadut suyu, bu hastalıktan şikayet edenlerin kesinlikle tüketmesi gereken bir içecektir. C vitamini, demir emilimine yardımcı olduğu için, demir eksikliğinden kaynaklı anemiye iyi gelir.

Aynı zamanda karaduttaki K vitamini, kanama bozukluklarını önler. Bundan kaynaklı kansızlığı da önler. Pıhtılaşma bozukluğundan dolayı aşırı kanaması olanların, düzenli bir şekilde Karadut suyu tüketmeleri tavsiye edilir.



KARADUT SUYU NE ZAMAN İÇİLİR?

Özellikle sabahları aç karnına 1 bardak tüketmek, faydalarından yararlanmak için yeterlidir. Her şeyde olduğu gibi ölçüyü kaçırmamaya dikkat edilmesi gerekir. Erken saatlerde içilmesi bağırsak problemlerinden şikayetçi olanlar için yararlı. Karadut suyu kabızlığa iyi gelir, bağırsakta tıkanmaya ve çocuklarda gelişimi engellemeye neden olan parazitleri döker.

KİLO ALDIRIR MI?

Kilo vermenize yardımcı olur. Özellikle şekersiz hazırlanan Karadut suyu, diyet menüsüne ekleyebilirsiniz. Çünkü sindirim sistemini çalıştırdığı için kilo vermeyi de hızlandırır. Tatlı yeme isteğini bastırır. Yağ, kalori ve karbonhidrat oranı düşüktür ve rahatlıkla tüketilebilir.

KARA DUT NEYE İYİ GELİR?

Karadut tüketmek demir alımınızı arttırır ve dokulara yeterli miktarda oksijen sağlar. Karadut Vitamin K ve C bakımından zengindir. C vitamini doku gücünü arttırır ve kollajen sentezini artırır. K vitamini kemik dokusu gelişimine yardımcı olur ve kan pıhtılaşması için gerekli bir bileşendir.