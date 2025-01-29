Karadutlu soda ile kutladılar! İfadeleri ‘pes’ dedirtti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karadutlu soda ile kutladılar! İfadeleri ‘pes’ dedirtti

Konya’da iki şüpheli 10 dakika arayla iki farklı adresten motosiklet ve elektrikli bisiklet çaldıktan sonra kutlama yaptı. Kamera görüntüsüne yakalanan zanlıların, “Önceden çalacağımız ürünleri belirledik. Sonra birbirimize karadutlu soda ısmarlayarak o anı kutladık” diye söyledikleri öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü sabaha karşı merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 04.30 sıralarında sokak üzerinde bulunan bir apartmana gelen 2 kişi önce burada bulunan motosikleti çaldı. Daha sonra yan sokağa geçen şüpheliler, saat 04.40 sıralarında farklı bir apartmanda bulunan elektrikli bisikleti çaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Burada incelemelerde bulunan ekiplerin güvenlik kamerası incelemelerinde şüpheliler belirlendi.

HIRSIZLIK YAPIP SODA ISMARLADILAR

İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin hırsızlık anı kameraya yansırken, 2 şüphelinin hırsızlık sonrası girdikleri bir akaryakıt istasyonunun marketinde birbirlerine karadutlu soda ısmarladığı anlar da kameraya yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerdeki şahısların 19 yaşındaki Eren S. ile 40 yaşındaki Ahmet K. olduğu belirlendi. Şahısların bulunduğu adresi tespit eden ekipler, adrese baskın yaptı. Yapılan baskında çalınan motosiklet ile elektrikli bisiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin ilk ifadelerinde, "Olay günü gezerken önce çaldığımız ürünleri belirledik. Olay sonrası birbirimize karadutlu soda ısmarlayarak o anı kutladık. Daha sonra yakalandığımız adresimize geçtik. Burada da polis ekipleri tarafından yakalandık" dedikleri öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karadutlu soda ile kutladılar! İfadeleri ‘pes’ dedirtti

Karadutlu soda ile kutladılar! İfadeleri ‘pes’ dedirtti

Karadutlu soda ile kutladılar! İfadeleri ‘pes’ dedirtti

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