Karagöz Çiftlik Bekçisi çocuklarla buluştu

Özgür Atkın'ın yazıp yönettiği Karagöz Çiftlik Bekçisi, geçtiğimiz pazar Arnavutköy Kültür Merkezi'nde küçük seyircilerin karşısına çıktı.

İBB Şehir Tiyatroları oyunları sezon boyunca İstanbul'un farklı ilçelerinde sahnelenmeye devam edecek.

Karagöz uzun zamandır işsizdir ve iş aramaktadır. Sonunda kendisine bir çiftlikte iş bulur. İşi hayvanların bakımını yapmaktır. Ama ortada bir sorun vardır. Karagöz, hayvanları tanımamaktadır. Özgür Atkın'ın yazıp yönettiği oyunda Elif Verit, Hakan Örge, İrem Erkaya rol alıyor.