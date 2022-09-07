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Karagül mayası gözaltı morluk ve şişliklerine iyi geliyor

Koku Kültürü ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Ergül, karagül mayasının cilde olan faydalarını araştırmaya devam ettiklerini belirtti. Ergül, karagül mayasının gözaltı morlukları ve şişliklerine iyi geldiğini vurgulayarak, mayanın daha bilinmeyen birçok olumlu etkisi olduğunu da açıkladı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 08:07
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Karagül mayası gözaltı morluklarına iyi geliyor

Karagül mayası gözaltı morluk ve şişliklerine iyi geliyor
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Karagül mayasının birçok ülke tarafından talep edildiğini belirten Ergül, “Verimli Anadolu toprakları yıllar boyunca sayısız medeniyetin güzellik ve sağlık sırlarına hizmet etti. Karagül, bu sırların birçoğunu içinde barındırıyor. Biz de Anadolu topraklarındaki koku kültürünü araştıran Tiyrus Koku Uygarlığı olarak sadece Halfeti’de yetişen ve karagül bahçelerinden ele edilen karagül mayasının cilde olan faydalarını araştırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
 

“KARAGÜL ÜZERİNE ARAŞTIRMALARA BAŞLADIK”

Halfeti Gülü olarak da bilinen Karagül’ün Isparta gülünden daha zor yetiştiğini belirten Ergül, gülün yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında hasat verdiğini ve 5 ton gül yaprağı kullanılarak mayasının oluşturulduğunu hatırlattı.

Karagül mayasının cilde faydasını Isparta laboratuvarlarında araştıran Doç Dr. Sabri Erbaş da “2018 yılında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde kurulan Gül ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kurucu Müdür olarak atandım. 2015 yılında Koku Kültürü Derneği ile tanışma fırsatım oldu ve yeni birliktelikler ortak çalışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle Şanlıurfa ilinin Halfeti ilçesinde yetişen ve Karagül olarak bilinen Halfeti gülü üzerine araştırmalara başladık” şeklinde konuştu.
 

Karagül mayasını belirli aşamalardan geçirerek elde ettiklerini vurgulayan Doç Dr. Sabri Erbaş, “Hedefimiz Karagüle görsel güzelliğinin yanında endüstriyel bir değerde kazandırabilmekti ve bu amaçla 2019 yılında Halfeti gülü çiçeklerinin koku karakterlerini belirlemek için Halfeti gülü uçucu yağı, aromatik suyu, konkreti (katı gül yağı) ve absolütün koku profillerini belirledik. Fark ettik ki yaptığımız bu araştırma Halfeti gülünün kokusunun değer taşıyabileceği ve potansiyel bir kullanım alanı olabileceği idi. Ancak detaylı çalışmalara ihtiyaç vardı. Çünkü Halfeti gülünün uzun bir çiçeklenme periyodu var ve çiçekler bitki üzerinde uzun süre kalıyor, hâlbuki Isparta’da yetişen yağ gülünün günlük toplanması gerekiyor, bir sonraki güne kalan güller hızlıca dökülüyordu. Bu nedenle öncelikle Halfeti gülünün koku sentezinin daha iyi anlaşılabilmesi için resimde görmüş olduğunuz evrelerde hasat yaptık ve koku sentezi ile içeriklerini araştırdık. Halen uzun periyot açan Halfeti gülünde uygun zamanı için farklı dönemlerde hasat edilen çiçeklerde koku karakterizasyonu üzerine araştırmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Bihter Türkan Ergül, karagül mayasının cilde sağladığı faydalarını şöyle sıraladı:

“Mineral ve vitaminler konusunda oldukça zengindir
Yorgunluktan ve uykusuzluktan oluşan gözaltı morlukları ve şişliklerine iyi gelir
Cildin kaybettiği nemi hızlıca sağlar
Gün içinde hoş kokusu ile enerjimizi yükseltir
Nemli saçlarda kullanıldığında parlaklık verir.
Cildimizde ve yüzümüzdeki ödememi atmaya yardımcı olur
Cilde parlaklık verir
Cilt sıkılaştırıcı özeliğine sahiptir
Yaşlanma belirtileri ile mücadele eder
Doğal bir tonik olması sebebi ile cilde faydalıdır”

 

DHA

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