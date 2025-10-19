Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük, Kadıköy'de karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe, video yardımcı hakem (VAR) incelemesinin ardından penaltı kazandı. Saha kenarına gelerek pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan penaltıya hükmetti. 23. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Anderson Talisca, sarı lacivertli ekibi 1-0 öne geçirdi.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, hakem kararına tepki göstererek stadı terk etti.

Ekol Sports'tan Sezgin Gelmez'in haberine göre, Hurma "Böyle hakem mi olur, böyle maç mı yönetilir? Fenerbahçeli futbolcular hakemi baskı altına alın diye sürekli taraftarlarını uyardı. Hakemde baskı altında kaldı" dedi.

Penaltı pozisyonunu herkesin gördüğünü belirten Hurma, "Penaltı olup olmadığını bana sormayın, tüm Türkiye gördü. Sadece o pozisyon değil rakip aleyhine de kartlarını kullanmadı" ifadelerini kullandı.