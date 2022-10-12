Karagümrük çetesi davasında 11 tahliye

“Nurişler” olarak bilinen suç örgütünün lideri Nuri Ergin'in oğlu, tutuklu sanık Anıl Ergin, "Büyük amcam hariç tüm sülalem cezaevinde. Benim bu olayla bağlantım yok, 17 aydır suçsuz yere içerideyim" dedi. Mahkeme, 36 sanığın yargılandığı davada, Anıl Ergin'in de aralarında olduğu 11 sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, örgüt lideri olduğu iddia edilen Nuri Ergin ile bazı tutuklu sanıklar SEGBİS'le, bir kısım tutuklu sanıklar ise cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

“NURİ BİZİM GURURUMUZ”

Duruşmadaki savunmasında, Nuri Ergin'in ağabeyi müşteki sanık Nejat Ergin, "Ben erkek kardeşlerin en büyüğüm. İnsanların doğduğu yer kaderidir. Benim 6 çocuğum, 3 torunum var. Ben şimdiye kadar asla şiddetten yana olmadım. Suç örgütü kurduğum suçlamasını asla kabul etmiyorum. Yaşar Ecim benim akrabamdır. Ben onlara kıyamam, onlar benim kardeşlerim. Yaşar benim yeğenimle evli zaten. Benim çeteyle asla bir ilgim yok. Kardeşlerimin yaptığı suçlar kendilerini bağlar, benim bu olaylarla ilgim yok. Benim başka bir yaşantım var. Soyadımdan dolayı sıkıntılar çektim, çekiyorum. Benim burada bir mağduriyetim var. Neden bu dosyada olduğumu dahi bilmiyorum, çaresizim. Yalnızca Nuri Ergin'in ağabeyiyim. Burada olan birçok kişiyi de tanımıyorum. Soyadımı taşımaktan dolayı gurur duyuyorum. Ben 4,5 yıldır Nuri Ergin'i ziyaret dahi etmedim. Yücel Kurum'un ses tonunu dahi bilmem, onun yaralanma olayına ilişkin şahsım hakkındaki suçlamaları kabul etmiyorum. Kardeşim Nuri Ergin'in dükkanımı kurşunladığı olayla ilgili şikayetçi de değilim. Nuri bizim gururumuz" dedi.

“ANIL EN TEMİZ ÇOCUĞUMDUR”

Tutuklu sanık Nuri Ergin ise savunmasında oğlunun tahliyesini talep ederek, "Anıl benim bu işlere bulaşmayan en temiz çocuğumdur. Benim oğlumun suçu yoktur. Oğlum yıllarca beni ziyarete dahi gelmedi. Sadece askere giderken ziyaret etti. Torunlarım "Dede babam ne zaman gelecek" diye soruyorlar. Anıl'ın suçu yok" dedi.

"TÜM SÜLALEM CEZAEVİNDE"

Tutuklu sanık Anıl Ergin bu olayla bağlantısı olmadığını belirterek, "17 aydır suçsuz yere içerideyim. Eşimle iki kez boşanma aşamasına geldik. İki çocuğum psikolojik tedavi görüyor. Maddi ve manevi olarak çok zor durumdayım. Ailemle görüşemiyorum. Çok uzak bir cezaevindeyim. Büyük amcam hariç tüm sülalem cezaevinde" diye konuştu.