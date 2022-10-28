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Galatasaray'ın golü bir VAR bir yok

Galatasaray'ın, Fatih Karagümrük karşılaşmasında attığı bir gol VAR incelemesinin ardından geçerli sayılmadı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 21:29
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Karagümrük maçında Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü. Tepki var

Galatasaray'ın golü bir VAR bir yok
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Karşılaşmanın 51. dakikasında kornerden gelen topa Victor Nelsson kafayı vurdu.

Danimarkalı futbolcunun kafa vuruşunda kaleci Emiliano Viviano topu kontrol edemedi ve top çizgiyi geçti.

Ancak hakem Bahattin Şimşek, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve kaleci Viviano'nun topu kontrol etmek istediği sırada Emin Bayram tarafından faule maruz kaldığını hükmetti.

Bu karar sonrası gol iptal edildi.

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