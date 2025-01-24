Karagümrük Paoletti ile yolları ayırdı

Kaynak: İHA
Karagümrük Paoletti ile yolları ayırdı

1.Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalyan oyuncu Paoletti ile yollarını ayırdı. İstanbul ekibi, sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha oyuncusu Flavio Paoletti ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İtalyan orta saha oyuncusu Flavio Paoletti ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunuyoruz. Kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

İstanbul temsilcisinin sezon başında Sampdoria'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Paoletti, Karagümrük formasıyla 16'sı Trendyol 1. Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 19 müsabakada görev aldı. Toplam 826 dakika sahada kalan genç orta saha, 2 de gol kaydetti.

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