Pirlo'dan kırmızı kart açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçtan sonra konuştu.

Pirlo, şunları söyledi:

"Zaten zor bir maçtı. Kırmızıdan sonra çok daha zor oldu. 30'a kadar iyiydi ama kırmızıdan sonra oyun çok daha farklı bir yere gitti. İyi sonuçlara devam etmek en büyük hedefimizdi. Bu yaptığımız iyi maçlara devam etmek istiyorduk. Kırmızıdan sonra da ilk yarı pozisyonları bulduk ama 10 kişiyle Galatasaray'a karşı zor oluyor. Artık bu serüvene son verip önümüzdeki maçlara bakacağız."