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Andrea Pirlo: Ben bunu hayatımda hatırlamıyorum

Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Fenerbahçe maçından sonra konuştu

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 03:11
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Karagümrük Teknik Direktörü Pirlo'dan çarpıcı sözler

Andrea Pirlo: Ben bunu hayatımda hatırlamıyorum
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Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, Fenerbahçe'ye 5-4 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Büyük bir seyirci topluluğu önünde oynadıklarını hatırlatan Pirlo, "İstediklerimizi sahaya yansıttık ama son gol her şeyi bozdu. Planladığımız gibi göğüs göğüse çarpıştık ama sonunu getiremedik. Yürekli ve korkmadan oynadık. Ben 4 gol atıp kaybeden takım hayatımda hatırlamıyorum ama futbolda böyle şeyler olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Dikkatsizlik nedeniyle 2 penaltı golü yediklerini aktaran İtalyan teknik adam, "Bu maç, yeniden başlamamız için bize ilham verebilir. Bu isteği her maça yaymak bize sonucu getirecektir. Her maçta kararlar alıyoruz. Bugün Borini'yi savunma arkasına koşabileceği için tercih ettim. Rakibe göre bunları şekillendiriyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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