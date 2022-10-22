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Oyuna girer girmez topa öyle vurdu ki: Diagne'den müthiş gol

Karagümrük, Ümraniyespor karşısında yenik duruma düştüğü maçta kazanmayı bildi. Dengeyi Diagne'nin müthiş golü bozdu

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 16:48
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Karagümrük, Ümraniye'yi yenerken Diagne'nin golü maça damgasını vurdu

Oyuna girer girmez topa öyle vurdu ki: Diagne'den müthiş gol
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Karagümrük, Ümraniye deplasmanında daha 3. dakikada Umut Nayir'in golüyle yenik duruma düştü.

8. dakikada Biraschi eşitliği sağladı. Daha sonra iki takım da fazla pozisyon bulamadı.

Maçtaki dengeyi ise Diagne bozdu. Karagümrük'te 54. dakikada oyuna giren Diagne, ilk buluştuğu topu ağlara yollamayı başardı.

Kouassi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından ceza sahasına gönderdiği uzun topa Diagne gelişine yarım voleyle vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu gol haftanın en güzel gollerinden biri oldu.

Maçta son golü 90'da Borini attı. Ancak Karagümrük'e galibiyeti Diagne'nin müthiş vuruşu getirdi.

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