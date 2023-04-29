Karagümrük yara aldı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Andrea Pirlo'nun ekibi Fatih Karagümrük ile Nuri Şahin'in yönetimindeki Antalyaspor karşı karşıya geldi.
DOĞUKAN GALİBİYETİ GETİRDİ
Konuk ekip Antalyaspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 21. dakikada Doğukan Sinik'in ayağından geldi. Bu sonuçla birlikte Antalyaspor puanını 36'ya yükseltirken, Pirlo'lu Fatih Karagümrük 41 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Andrea Pirlo'nun ekibi Fatih Karagümrük ile Nuri Şahin'in yönetimindeki Antalyaspor karşı karşıya geldi.