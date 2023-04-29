Karagümrük yara aldı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, Antalyaspor'a 1-0 yenildi.

Karagümrük yara aldı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Andrea Pirlo'nun ekibi Fatih Karagümrük ile Nuri Şahin'in yönetimindeki Antalyaspor karşı karşıya geldi.

DOĞUKAN GALİBİYETİ GETİRDİ
Konuk ekip Antalyaspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 21. dakikada Doğukan Sinik'in ayağından geldi. Bu sonuçla birlikte Antalyaspor puanını 36'ya yükseltirken, Pirlo'lu Fatih Karagümrük 41 puanda kaldı.

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