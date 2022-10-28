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Okan Buruk'tan flaş tercih: Galatasaray'ın onbiri belli oldu

Karagümrük-Galatasaray maçı öncesi takımların onbirleri belli oldu

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 19:17
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Karagümrük-Galatasaray maçının onbirleri

Okan Buruk'tan flaş tercih: Galatasaray'ın onbiri belli oldu
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Galatasaray, Karagümrük'le bu akşam karşı karşıya gelecek.

Maçı Bahattin Şimşek yönetecek.

Karşılaşma öncesi tarafların onbirleri belli oldu.

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Shukurov, Adnan Uğur, Jimmy Durmaz, Kouassi, Borini, Diagne

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin, Emre Taşdemir, Torreira, Sergio Oliveira, Rashia, Kerem, Mertens, Icardi

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