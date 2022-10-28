Okan Buruk'tan flaş tercih: Galatasaray'ın onbiri belli oldu

Galatasaray, Karagümrük'le bu akşam karşı karşıya gelecek.
Maçı Bahattin Şimşek yönetecek.
Karşılaşma öncesi tarafların onbirleri belli oldu.
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Shukurov, Adnan Uğur, Jimmy Durmaz, Kouassi, Borini, Diagne
Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin, Emre Taşdemir, Torreira, Sergio Oliveira, Rashia, Kerem, Mertens, Icardi
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