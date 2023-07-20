Karagümrük'ten bir İtalyan daha ayrıldı

Andrea Pirlo'nun ayrılığının ardından teknik direktörlük görevi için Alparslan Erdem'le anlaşma sağlayan Fatih Karagümrük'te sürpriz bir ayrılık yaşandı.
İstanbul temsilcisinde sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek Andrea Bertolacci'ye veda edildi.
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Andrea Bertolacci’nin sözleşmesi ailevi problemlerinden dolayı kendisiyle karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Geçtiğimiz sezonu Fatih Karagümrük'te tamamlayan Bertolacci, 15 maçta 3 asist üretti.