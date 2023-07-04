Karagümrük'ten Cannavaro açıklaması. Yaşanan anlaşmazlığı duyurdu

Pirlo'nun ayrılığı ardından Cannavaro ile görüşen Karagümrük, İtalyan efsane ile bir sonuca varamadı. Sonrasında çıkan haberlerden ötürü İstanbul ekibi, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Karagümrük'ten Cannavaro açıklaması. Yaşanan anlaşmazlığı duyurdu

Andrea Pirlo'nun ayrılışı üzerine yeni teknik adam arayışına geçen Fatih Karagümrük, yine bir İtalyan efsane futbolcu olan Fabio Cannavaro ile temaslarını sıklaştırmıştı.

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Cannavaro ile Karagümrük arasında anlaşma sağlanmış gibi görünse de İtalyan teknik direktörü Türkiye'ye getirmek için yapılan müzakereler başarısızlıkla sonuçlandı. Türk kulübü, kadronun oluşumu konusunda eski Dünya Şampiyonu ile tam bir anlaşmaya varamadı.

Bu haber üzerine Fatih Karagümrük, sosyal medya hesabından yapılan anlaşmazlık ile ilgili açıklama yaptı.

İşte açıklama;

-3 Temmuz 2023 günü gianlucadimarzio'da yayınlanan bir haber üzerine bazı basın ve yayın organlarınca yapılan yanlış tercüme sonucunda, Sayın Fabio Cannavaro ile kulübümüzün kadro oluşumu konusunda anlaşamadığı anlamı çıkarılmıştır. Haberin doğru tercümesi; 'Türk kulübü, eski Dünya Şampiyonu ile teknik ekip konusunda tam bir anlaşmaya varamadı.' şeklindedir.

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