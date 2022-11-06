6 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Pirlo'dan flaş itiraf: İnanılmaz maçtı

Pirlo'dan flaş itiraf: İnanılmaz maçtı

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Antalyaspor karşılaşmasından sonra "Elimize geçen fırsatları değerlendiremedik ve maalesef maçı kaybettik" dedi.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 20:16
Takip Et

Karagümrük'ün hocası Pirlo'dan çarpıcı açıklama

Pirlo'dan flaş itiraf: İnanılmaz maçtı
+
Aa
-

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Antalyaspor'a 4-2 yenildikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını belirten İtalyan teknik adam, "2 gol attık. Her şey istediğimiz gibi giderken maç farklı bir yere gitti. Bizim için inanılmaz bir maçtı. 2-0 öndeyken üçüncü golü bulup oyunu koparabilirdik." dedi.

Pirlo, skor üstünlüğünü koruyamadıklarını, Antalyaspor 3-2 öne geçmişken 3-3'ü de yakalayabilecek durumda olduklarını savunarak, rakip takımın verdikleri açıkları iyi değerlendirerek kazanan taraf olduğunu dile getirdi.

Andrea Pirlo, "Elimize geçen fırsatları değerlendiremedik ve maalesef maçı kaybettik." ifadesini kullandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
1
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
﻿Erdoğan'dan kulisleri rahatsız eden görevden alma. Yıllarca çalıştı emekliliğine iki ay kala görevden alındı
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
2
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
﻿Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
3
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
4
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAR personel alacak
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
5
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
6
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
﻿Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
﻿İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden
7
﻿İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden
﻿İYİ Partili Türkkan’dan AKP’li Özalan’a ‘HDP’ mesajı: İki gündür çıkmıyor ininden
﻿Ada Tan Avrupa Şampiyonu
﻿Ada Tan Avrupa Şampiyonu
﻿Ada Tan Avrupa Şampiyonu
﻿Hilal Öztürk bronz madalya kazandı
﻿Hilal Öztürk bronz madalya kazandı
﻿Hilal Öztürk bronz madalya kazandı
﻿Aston Villa Manchester United'ı dağıttı
﻿Aston Villa Manchester United'ı dağıttı
﻿Aston Villa Manchester United'ı dağıttı
﻿Arsenal'i Chelsea de durduramadı
﻿Arsenal'i Chelsea de durduramadı
﻿Arsenal'i Chelsea de durduramadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.