Karagümrük’ün yeni stadı için çalışmalar başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’ün yeni stat projesi için çalışmalar başladı. Geçtiğimiz hafta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan protokol sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, yeni stat için zemin etüdü çalışmalarının başladığını açıkladı. Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sevgili Karagümrük taraftarları, Karagümrük Stadyumu'nda inşaatın ilk düdüğü çaldı. Stadımızın zemin etüt çalışmalarına başladık. Kısa sürede tamamlayacağız inşallah. Hepimizin ortak hayali gerçekleşiyor” dedi.

Sevgili Karagümrük taraftarları,



Karagümrük Stadyumu'nda inşaatın ilk düdüğü çaldı. ????️⚽



Stadımızın zemin etüt çalışmalarına başladık. Kısa sürede tamamlayacağız inşallah.



Hepimizin ortak hayali gerçekleşiyor. ????#HepBirlikteKaragümrük pic.twitter.com/fOPXEkGhWp — M. Ergün TURAN (@MErgun_Turan) April 21, 2025

Yeni stadın yapımın 2026 yılında sona ermesi beklenirken, 7 bin 680 kişi kapasiteli yeni stadın UEFA standartlarında altyapıya sahip olacağı belirtiliyor.